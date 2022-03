‘The Mainline Song’, nuevo adelanto para Spiritualized

Como te venimos contándote, Spiritualized publicarán nuevo disco. Everything Was Beautiful estaba originalmente programado para el 25 de febrero a través de Bella Union, sin embargo, debido a problemas imprevistos con el suministro de vinilo, la fecha de lanzamiento se retrasó hasta el 22 de abril. Una gran noticia para los seguidores de la banda de Jason Pierce, que tras And Nothing Hurt de 2018 comentó que iba a abandonar la música, pero afortunadamente no ha sido así.

El regreso de Spiritualized ha sido grabado en once estudios diferentes, con más de 30 músicos y Pierce toca en él hasta dieciséis instrumentos. Su inspiración fue el aislamiento de 2020, momento en el que lo escribió: “Sentí que había estado entrenando para esto toda mi vida”

Ya hemos escuchado “Always Together with You”, que la banda lanzó en una versión anterior como “Always Forgetting with You (The Bridge Song)” en 2014 y un tema llamado “Crazy”. Ahora conocemos “The Mainline Song”

Escucha ‘The Mainline Song’ de Spiritualized