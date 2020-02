Sufjan Stevens se une a su padrastro Lowell Brams para lanzar disco

Sufjan Stevens y su padrastro Lowell Brams, lanzarán un álbum conjunto. Aporia será su título y se publicará el próximo 27 de marzo.

Un disco que trata sobre un momento crucial en la relación de Stevens y Brams, que comenzó a principios de la década de 1980 cuando Brams se casó con la fallecida madre de Stevens, Carrie. Stevens y Brams mantuvieron una fuerte relación a lo largo de la adolescencia de Stevens y en la edad adulta, y finalmente fundaron Asthmatic Kitty Records en 1999. En 2008, colaboraron en Music For Insomnia, una colección embriagadora y embriagadora de música instrumental que hace referencia a ayudas y trastornos del sueño, como parte de la serie de música de catálogo de Asthmatic Kitty. En 2015, el sello lanzó el LP de Stevens 2015 Carrie & Lowell, que conmemoraba a su difunta madre a través de la lente de su matrimonio con Brams.

Ahora llega Aporia grabado en el transcurso de los últimos años durante las visitas de Brams a la casa de Stevens en Nueva York. A diferencia del enfoque disonante de Music For Insomnia, Aporia cuenta con colaboraciones de artistas como Thomas Bartlett (Doveman), D.M. Stith, Nick Berry (Dots Will Echo), el baterista John Ringhofer, James McAlister, Steve Moore (Sunn O)))), el guitarrista Yuuki Matthews (The Shins) y el vocalista Cat Martino.

Estas serán las canciones del disco de Sufjan Stevens & Lowell Brams, Aporia

1. Ousia

2. What It Takes

3. Disinheritance

4. Agathon

5. Determined Outcome

6. Misology

7. Afterworld Alliance

8. Palinodes

9. Backhanded Cloud

10. Glorious You

11. For Raymond Scott

12. Matronymic

13. The Red Desert

14. Conciliation

15. Ataraxia

16. The Unlimited

17. The Runaround

18. Climb That Mountain

19. Captain Praxis

20. Eudaimonia

21. The Lydian Ring

Y así suena “The Unlimited”: