Superchunk reeditan ‘Here’s to Shutting Up’ por su 20 aniversario

Superchunk reeditan Here’s to Shutting Up (2001) descatalogado hace tiempo en una nueva versión en CD, LP y vinilo de edición limitada de color naranja. Los tres formatos incluirán “Bestial Warning”, un CD extra de 13 demos inéditas. El empaque de vinilo presenta una envoltura de vitela impresa, y la versión Peak Vinyl también viene con un póster a color de 24 ”× 24”.

Mac McCaughan de Superchunk recuerda: “Grabamos Here’s to Shutting Up en el barrio de Cabbagetown de Atlanta en Zero Return, el estudio construido por Brian y Rob de Man or Astro-man? y Brian Paulson vino con nosotros para producirlo. El estudio en sí es increíble. También dormimos allí en un ambiente tipo dormitorio y nos quedamos despiertos hasta muy tarde. Tuvimos algunos grandes músicos invitados en el disco, incluida la primera aparición de un pedal steel en un álbum de Superchunk, interpretado por John Neff de la banda de Atenas Japancakes. Chris Lopez (The Rock * A * Teens) se acercó para cantar coros en “Art Class (Song for Yayoi Kusama)”. Le pedí que cantara armonías en el coro y me dijo: “¿Armonías? Oh, no puedo cantar armonías “. Todavía no le creo, pero lo que cantó es asombroso”.

Recordemos “Art Class (Song for Yayoi Kusama)” de Superchunk