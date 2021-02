Talcö publican nuevo disco titulado Neón EP

Talcö es un dúo de música electrónica formado en Mataró el año 2002 por el Dj y productor Marcos Latorre (Marc Nürel) y el también productor Raül Sala (Tatsumi & Masako). Su música ha ido evolucionando de la experimentación sonora cercana a la indietrónica y al trip hop de sus primeros años a una música más bailable con toques synth pop y pinceladas de IDM. Sus referentes son nombres míticos de la electrónica como Orbital, Mum, Matmos, Autechre o Massive Attack.

Hasta el momento Talcö han publicado cuatro álbumes: Retales (2003), Things to do in the South Pole (2004), Last week (2013) y el EP Constellation (2013), además de un par de singles titulados “New Room” (2012) y “Turu” (2014). Además han colaborado en la banda sonora del cortometraje Carne, seleccionado en el festival de Sitges y han participado en diferentes festivales como Artclic! o Sonic June y han compartido cartel con artistas de la talla de Museless, Dj Swet, Noir Noir o Playback Maracas, entre otros.

Neón es el nuevo trabajo de Talcö, un EP compuesto por cinco temas que desprenden calidez y nos envuelven en atmósferas vaporosas y melodías melancólicas. “Helio” (que en su momento incluimos en nuestras canciones de la semana), “Neón” (que apareció en la misma sección hace cerca de un mes), “Kriptón”, “Xenón” y “Organesón”, todos ellos gases nobles, nos transportan a un universo particular y luminoso, gracias al uso de pads comedidos, pero preponderantes, y esos timbres elegantes marca de la casa. Talcö juega en este álbum con arpegios que se retuercen y se mezclan con unas bases repletas de glitches y ritmos entrecortados.

Neón EP ha sido editado por Aiguamoll Records y Camping Records en colaboración con Hidden Track Records. El Artwork de los singles ha estado a cargo de Tartadeluna, ilustradora que se encarga también de crear la portada del disco. La artista describe así su trabajo: “Mientras escucho la canción Helio me imagino puntos de colores, pequeñas esferas de colores ácidos, luminosos, suspendidas en el aire. Y en medio de todo ese color un zeppelin en blanco. ¡Y qué mejor que las acuarelas líquidas para trabajar este cielo sonoro Talcö!”. Las fotografías promocionales de la banda han sido realizadas por Victor Arín.

A continuación puedes escuchar el EP Neón, lo nuevo de Talcö.

