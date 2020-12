Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos día con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Se trata de recordar algunas de las canciones que han pasado por Muzikalia a lo largo de la semana, al tiempo que aprovechamos para darte a conocer alguna novedad de la que todavía no te hemos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Kiko Veneno – Días raros

Berlina – Arte encontrado

Georgia – Running up that hill

Romy – Lifetime (live piano version)

Burial, Four Tet, Thom Yorke – Her revolution / His rope

Julia Stone – Santa Claus is coming to town

Jon Hopkins – Dawn chorus

La Bien Querida – Soy rebelde

Bunbury – El precio que hay que pagar

Cosse – Sun, forget me!

TNT – Mirémonos

The Voidz – Alien Crime Lord

Eira – Manantial

Angelpop – Hoy se acaba

My Expansive Awareness – Flow

Exfan – Perrito

Judit Neddermann – Marea blanca

Brighton 64 – En el país de Mortadelo y Filemón

Carolina Durante y El mató a un policía motorizado – Espacio Vacío

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Apartamentos Acapulco – Alguien normal

Apartamentos Acapulco ha publicado esta semana “Alguien normal”, una canción que se aleja un poco del shoegaze típico de los granadinos para presentar una versión más suave de su música. El tema se presenta con un vídeo dirigido por Gastón Olmo que recoge la experiencia de vivir Navidad en verano, entre Papa Noel, helados, camisetas y pantalones cortos. El rodaje enseña el espíritu de las calles de Buenos Aires en estas fechas y reúne a miembros de grupos como El Mató a un Policía Motorizado, Bestia Bebé, Javi Punga o 107 Faunos como actores invitados.

Ferran Palau – Reflexe

Ferran Palau ha lanzado esta semana “Reflexe”, un sencillo que invita a la reflexión desde la propia portada, que representa una metáfora sobre el género y una crítica al binarismo. “Reflexe” va acompañado de un vídeo realizado por Òrbita y dirigido por Carles Pons en el que se busca la belleza a través de aquello que a simple vista no parece bello según los estándares, pero que realmente lo es. También hay lugar para el baile y las coreografías, un baile que nace de la complicidad de Ferran Palau y de su hijo Leo con la ayuda de la coreógrafa Ariadna Montfort. “Reflexe” formará parte de Parc, el nuevo disco de Ferran Palau, esperado para el 19 de febrero 2021.

Steven Munar – Trust

Steven Munar vuelve el 20 de enero con nuevo disco, The Fish and The Net, un disco más eléctrico y directo que abre una nueva etapa en su trayectoria. Esta semana ha presentado el videoclip del primero de sus singles, “Trust”. Un original trabajo que contiene imágenes que hablan de revueltas, puentes incendiados y un total escepticismo ante la democracia ( “democracy is coming to your neighborhood”). “Trust” muestra referentes obvios y queridos en la trayectoria de Munar como Talking Heads, David Bowie o el Iggy Pop de finales de los 70.

Talcö – Helio

Talcö vuelve 5 años después de lanzar su último single (“Turu”, 2014) con “Helio”, adelanto del que será su quinto álbum titulado Neón, editado por Aiguamoll Records / Camping Records. El Dj y productor Marcos Latorre (Marc Nürel) y el también productor Raül Sala (Tatsumi & Masako), llevan cerca de tres años buscando un nuevo sonido y experimentando con diferentes elementos de composición. “Helio” resume muy bien ese proceso creativo del dúo del Maresme y marca el tono general del nuevo disco: arpegios que se retuercen y se mezclan con unas bases repletas de glitches y ritmos entrecortados que dan una cadencia muy especial a tres minutos de electrónica inclasificable.