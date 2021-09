Este mes desde la azotea sonora de Talk to him, volvemos a rendir homenaje a un año concreto de la reciente historia musical, concretamente al significativo año 2000. Existen muchos discos clave publicados aquel año, pero Him esta vez nos trae diez obras no tan recordadas y evidentes, llenas de canciones emocionantes con las que volver a escribir a través del sonido una bonita historia a retener en nuestros oídos y corazones.

Escucha Talk To Him: 10 discos imprescindibles del año 2000