Band of Horses nos visitarán el próximo mes de noviembre

Tras más de cinco años sin publicar material nuevo, el grupo norteamericano Band of Horses anuncian el que será su sexto álbum de estudio, Things Are Great, que saldrá a la venta el 4 de marzo de 2022 a través de BMG.

Ya hemos escuchado adelantos como “Lights“, “In Need of Repair“ y “Crutch“, su sexto álbum de estudio y primer disco en más de cinco años muestra a una banda en su mejor momento. Sonoramente, el álbum es un retorno a su trabajo anterior y al tipo de ética cruda que se encuentra en el corazón de la formación. E l nuevo álbum, con cambios en la banda respecto a su último disco, supone un regreso al sonido y espíritu de sus primeros trabajos.

Estaba previsto presentarlo en España en marzo, pero finalmente las fechas se han pospuesto a noviembre. Toma nota.

Fechas Band of Horses en España

18 de noviembre: Barcelona – Sala Apollo

20 de noviembre: Madrid – La Riviera

Entradas a la venta aquí