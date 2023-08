Talk To Him: Larga vida al synthwave. La segunda edición de ONA Electrònica ya está aquí

Desde los inicios de este podcast, Talk to Him ha sido un espacio de divulgación para el synthwave absolutamente referencial, difundiendo su sonido e incluso participando de manera activa en eventos relacionados con la escena. Es por ello toda una alegría celebrar la llegada de la segunda edición de ONA Electrònica, el primer festival de España dedicado exclusivamente al género. La cita será el próximo 16 de septiembre en Barcelona. Con una entusiasta convicción y gusto, el line up de este año apuesta por figuras punteras del retrowave y busca la consolidación definitiva de este sonido en el país. Him se encarga de presentarnos los componentes y artistas de una fecha ineludible donde, por supuesto, la azotea sonora estará presente y espera con ganas contar con vosotros por allí.

Sigue desde aquí arriba la estela de neón hasta llegar a ONA Electrònica.