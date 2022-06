Foo Fighters anuncian a los participantes en el homenaje a Taylor Hawkins

Taylor Hawkins, batería de Foo Fighters, murió el pasado mes de marzo a los 50 años en Bogotá, Colombia, donde su banda iba a actuar. Los norteamericanos se encontraban en sudamérica realizando una serie de shows, tal y como te contamos en Muzikalia con nuestra crónica en el Foro Sol de México.

Han pasado tres dolorosos meses y Foo Fighters y del batería han anunciado dos conciertos tributo a Taylor Hawkins. Los espectáculos que conmemoran al difunto músico se realizarán el 3 de septiembre en el Wembley Stadium de Londres y el 27 de septiembre en el Kia Forum de Los Ángeles. El anuncio promete actuaciones de los compañeros e ídolos de Hawkins, y la alineación se anunciará en próximas fechas.

Hoy se han dado a conocer los participantes en sus dos conciertos que, entre otros, serán los siguientes:

Wembley Stadium de Londres Taylor Hawkins

Liam Gallahger

Mark Ronson

Josh Homme (Queens of the Stone Age)

Supergrass

John Paul Jones (Led Zeppelin)

Stuart Copeland (The Police)

Brian May y Roger Taylor (Queen)

Wolfgang Van Halen

Chrissie Hynde (The Pretenders)

Kia Forum de Los Ángeles Taylor Hawkins

Greddy Lee (Rush)

Alex Lifeson (Rush)

Nikki Sixx (Mötley Crüe)

Miley Cyrus

Josh Homme (Queens of the Stone Age)

Joan Jett

Brian May (Queen)

Mark Ronson

Alanis Morissette

Gene Simmons (Kiss)

Chad Smith (Red Hot Chili Peppers)

Wolfgang Van Halen