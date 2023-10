Tarque – Vol.2 (Warner)

Arrancamos esta reseña sin rodeos y con sencillez: el rock que dispara el carismático Carlos Tarque es el más sobresaliente que se puede escuchar en España, actualmente.

Una de las muchas garantías de esto mismo es que, para su nuevo LP Vol.2, la guardia pretoriana de este indómito e inmenso cantante torna a cubrirle, perfectamente, las espaldas como ya sucedió en el año 2018. Nos referimos, por descontado, a ese “seguro de vida” llamado Carlos Raya, a la guitarra, los coros, las mezclas y la producción; a Iván “Chapo” González, al bajo y a los coros y a Eduardo “Coki” Giménez, a la batería. En otras palabras, la bautizada como La Asociación del Riff.

Podríamos pensar, con cierta parte de razón, que el aguerrido vocalista suresteño no inventa la pólvora musical; sin embargo, cuando se trata de hard-rock del más elevado nivel y con ecos de la más sacra tradición setentera como es el caso de Tarque, resulta aconsejable para el audiófilo no analizar demasiado las cosas y disfrutar, directamente, de las electrificadas, enérgicas y ágiles sacudidas que arroja el popular artista murciano.

Todo lo expresado previamente se plasma, ya de inicio, por medio de la rotunda, vigorosa y textualmente criminalesca “He vuelto para veros arder”; la cual provoca que el oyente entre ya en el LP como si se hallara montado en un bólido de Fórmula-1, a 350 km/h. Según palabras del mismo Carlos Tarque: “El tema que abre el disco es un puñetazo de hard-rock. Disfrutadlo e imaginaos como sonará en directo”. El video-clip correspondiente a esta misma tonada parte de una idea del propio cantante y él mismo declaró que: “hace un guiño a las ‘road killer’s móvies’ “.

Con galope certero e indetenible, así es como cabalga la futurista, inquietante y cáustica “Bombas en son de paz” y se presentan nítidas las manifestaciones oficiales de Tarque, al respecto: “Trata de de un mundo distópico en su inicio. Lo triste es que es un mundo más cercano y real de lo que creemos. El sonido es muy mecánico y potente, cercano al rock industrial o stoner quizás”.

Acerca del épico, animoso y firme tercer corte, denominado “Credo”, nuevamente citamos las persuasivas frases del propio intérprete peninsular: “Una canción de amor incondicional, el que puede sentirse por una madre o un hijo. Teñido con algo de drama para hacerlo más potente. Tiene el sonido más rock 2.0 del disco. Es contundente y el ritmo avanza como un mastodonte que no querrás dejar de oír”.

A continuación sobreviene la insistente, imponente y altamente vibrante “Escapa del amor”, la cual sorbe, indudablemente, de influjos “ac/dcianos”; advirtiendo sus versos acerca de la cara oscura del afectivo sentimiento aludido y de los riesgos del mismo. No decae, ni siquiera un milímetro, el férrico y ajetreado ritmo del LP con la colérica “Maldigo”, la cual es una modernizada versión del añejo blues “Evil (is going on)”, del año 1954; originalmente escrita por Willie Dixon pero primeramente cantada por Howlin’ Wolf. Por su parte, el baquetero “Coki” Giménez desprende, aquí mismo, una prominente y rutilante actuación golpeando su instrumento percusivo.

Templa las cosas hacia el medio tiempo, de modo magistral, el frontman meridional por medio del precioso e intensísimo blues-rock “Mar de whisky”, acerca de compungidos desamores ahogados en alcohol. Agregaremos que sale aún más reforzada dicha melodía debido a la colaboración de David Schulthess, al órgano Hammond, el cual aporta varias sensaciones hondas a este momento del minutaje; además de irrumpir un estremecedor solo guitarrero con el que nos obsequia un titánico Carlos Raya.

Esta pieza anterior supone solamente un escueto respiro de serenidad sónica porque, acto seguido, torna a embestir, como un enfurecido rayo, la engrasada locomotora Tarque / Raya / González / Giménez con la expeditiva y metafórica “Piel de toro”, con la parcialmente stoniana y reverenciadora “Tan grande como tú” (se da aquí, también, una interesante faceta armonicista del propio autor de Vol.2); con la consistente, efectiva y apresurada además de, al mismo tiempo, sensible, nostálgica y atormentada “Flores del acantilado”; con la ondulante y atractivamente rugosa “Pacto” (rebosante la misma de estrofas de corte “diablesco” y con un muy probable guiño textual al tema “Donde el río hierve”, 1995, del propio combo-madre M Clan) y con la sonoramente musculosa y volcánica “Días extraños” (la cual revela un método “tarquiano” para afrontar instantes poco convencionales y episodios complicados de la vida).

En otros términos, un enlazado realmente memorable de vertiginosas curvas hard.

La opinión del propio Tarque sobre el sentimiento general del álbum es que: “es un canto visceral que sale de mis entrañas. Un exorcismo para una época de claros y sombras. Con mis hermanos de otra madre: Raya, Chapo y Coqui, hemos conseguido un sonido árido, puro, clásico y sincero de algo que se conoce como ROCK”.

Después de liberar, de manera tan continuada, tantos agrestes compases, ya luego a modo epilogal la impresionante voz rota de Carlos Tarque y el virtuoso, duro e impecable terceto La Asociación del Riff, parecen tomarse “el descanso del guerrero” y nos enternecen con la sublime, lánguida y suave balada final, “Lluvia de Abril”; la cual se equipara al mismo gran nivel que alguna que otra melodía de M Clan que guarda estas mismas coordenadas de sosiego y aflicción.

Así pues, con el demoledor y extremadamente sólido Vol.2, el monarca rockero Carlos Tarque supera, incluso, las prestaciones de su ya formidable debut homónimo, en solitario, de 2018.

Bajo mi neutral prisma personal, este novedoso disco-ariete es uno de los envites de más calidad de todo 2023, a nivel nacional y remataremos este artículo expresando que este mismo repertorio de 12 canciones derriba todas las fortalezas auditivas que se le presenten.

