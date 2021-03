Te presentamos el nuevo álbum de Bone Machines

Bone Machines es un grupo de rock ceutí formada inicialmente por Carlos Armesto (guitarra, coros), Chico Palenzuela (batería) y los hermanos Duarte (José, voz y bajo; Alfredo, guitarra y coros), todos ellos músicos con muchas tablas en los escenarios que anteriormente habían pasado por diversas bandas de Ceuta como Los Devotos, Ángel y los Vecinos del Quinto, La Comunidad, Belver Yin o Sheilan. Tras telonear a bandas como Smiling Bulldog o The Ships, en el año 2015 presentan su primer álbum, Acordes y Desacuerdos, grabado, producido y masterizado por Francis Aliaga en los Estudios Tritón de Ceuta.

A finales de 2016 Bone Machines entran en los estudios de Paco Loco en El Puerto de Santa María para grabar su segundo trabajo, Nueva Labor, un disco guitarrero y potente en el que la banda ponía en valor sus influencias del rock y el power pop americano. Un disco del que en su momento, hace ahora cuatro años, ya te hablamos en Muzikalia.

En 2021, con cambios en la formación – sale Chico Palenzuela y lo sustituye a la batería José Miguel Caruncho -, Bone Machines regresan con su tercer disco, Dulce Decadencia. Grabado y coproducido de nuevo junto a Francis Aliaga en los Estudios Tritón de Ceuta, donde ya habían grabado su primer LP, estamos de nuevo ante un disco con protagonismo de las guitarras, las armonías vocales y las melodías pegadizas. Quizás más pausado y contenido, como en el excelente medio tiempo que le da título al disco, pero fresco y poderoso. Temas como “Solo en el firmamento” o “Santos sin color” tienen la pegada y la calidad para ser un éxito instantáneo, mientras que otros como “No hay” desprenden un irresistible aroma a clásico. El disco incluye un par de canciones cantadas en inglés, “It’s not too much” y “When the soul feels”.

Bone Machines demuestran en Dulce Decadencia que se puede hacer música en castellano y comercial (bueno, lo sería en un mundo ideal) sin pasar siempre por los mismos filtros y lugares comunes. A continuación puedes escuchar el disco y formarte tu propia opinión.