Teenage Fanclub anuncian nuevo disco ‘Endless Arcade’ y muestran un primer adelanto

Teenage Fanclub lanzaron el año pasado el single “Everything Is Falling Apart”, haciéndonos pensar que, tras la canción, pronto llegaría el anuncio de un nuevo disco. Sin embargo y hasta hoy, no habíamos vuelto a saber nada de la mítica formación escocesa, si bien esa canción finalmente estará incluida en su próxima obra. La banda acaba de anunciar que su nuevo álbum de estudio llevará por título ‘Endless Arcade’ y verá la luz el día 5 de marzo del 2021 a través de Merge.

La continuación del espléndido ‘Here’ (2016) se editará en formato digital, casete, CD y vinilo, y la referencia ya puede reservase tanto en la página web del grupo como a través de varias tiendas independientes. El combo formado por Norman Blake, Francis MacDonald y compañía también oferta multitud de packs y ediciones limitadas, por lo que si estás interesado te recomendamos que eches un vistazo a su web.

Así mismo, el grupo ha estrenado en el programa del popular locutor británico Steve Lamacq el tema “Home”, que se convierte así en el segundo sencillo extraído del que es ya décimo disco de estudio de uno de los grupos con mejores melodías de todos los noventa.

‘Endless Arcade’ incluirá, cuando se publique, los siguientes temas:

01. Home

02. Endless Arcade

03. Warm Embrace

04. Everything is Falling Apart

05. The Sun won’t shine on me

06. Come With Me

07. In Our Dreams

08. I’m more inclined

09. Back in the Day

10. The Future

11. Living with You

12. Silent Song