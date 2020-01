The 1975 estrenan otro single de su nuevo álbum

The 1975 publicaron su primer álbum, titulado con el mismo nombre de la banda, en 2013 y con él, debutaron en el #1 en la lista UK Albums Chart. En 2016 sacaron su segundo disco `I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It´, que también fue #1 en la lista de álbumes en UK y fue nombrado Mejor Álbum del Año según Rolling Stones y nominado a un Mercury Prize en NME Award y un BRIT. Todas ellas a mejor álbum o banda del año. En 2018 le siguió el tercero: “A Brief Inquiry Into Online Relationships” y este año, llegará el cuarto, un álbum del cual ya nos han ido revelando canciones como: “The 1975”, “People, Frail State of Mind” y este nuevo single llamado “Me & You Together Song”.

En 2019 The 1975 la banda ha sido reconocida por los Brit Awards como `Mejor Grupo Británico´y `Mejor Álbum del Año´ y estarán el 9 de marzo en Sant Jordi Club de Barcelona y el 10 de marzo en WiZink Center de Madrid.

Así suena “Me & You Together Song”: