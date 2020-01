Amann & The Wayward Sons vuelven con Drive Home

Amann and The Wayward Sons es una banda de rock americano, aunque formada en Bilbao. Su trayectoria arranca allá por 2016, naciendo el grupo como vehículo para que el bilbaíno Pablo Amann diera salida a sus composiciones. Posteriormente junto al Pablo Amann (voz y guitarras) se han ido incorporando Amando Gottardi (Bajo y voces), Emi Bares (guitarras y voces), Gustavo Gottardi (batería), Javier Flores (guitarras y voces) y Henrik Larsson (teclados). A principios de año ya te hablamos de ellos con motivo de la publicación de su debut en formato largo, Free Soul, en el que contaban con la colaboración de Julián Maeso tocando el órgano Hammond.

A finales del año pasado Amann and the Wayward Sons volvieron con un nuevo álbum llamado Drive Home. Un disco en el que expanden su sonido añadiendo una sección de metales y cuerdas. Drive Home incluye once canciones enérgicas y dinámicas, con cierto aire cinematográfico. En sus letras abordan las tradicionales temáticas de ese rock típicamente americano que les inspira: historias de perdedores y héroes de verdad pero anónimos, amor y desamor, injusticia social… Canciones en las que encontrarán momentos de su gusto los amantes del rock americano de los 70 y 80, además con un abanico amplio de posibilidades: aquí resuenan ecos de los primeros álbumes de Chicago, de Blood Sweat & Tears, los Eagles, Kansas (de una de cuyas canciones más famosas toman el nombre), Tom Petty o Neil Young, por citar algunos de los nombres más ilustres que parecen haber inspirado la trayectoria musical de Pablo Amann.

El añadido de elementos como la mencionada sección de metales y cuerdas añaden un plus instrumental, con un ensanchamiento de su sonido respecto a su anterior álbum. Más variedad, sonidos más diversos, y canciones tan buenas o incluso mejores como la que abre el álbum, “All the things he wanted”, o “Let me row”, “Wild ride”, “Rocking chair” y “Drive home”, por mencionar algunas.

En general un disco interesante, con momentos fascinantes, que puedes escuchar a continuación en Spotify.