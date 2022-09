The Afghan Whigs presentan su nuevo disco en nuestro país

The Afghan Whigs pasaron este verano por Azkena Rock y ahora están de vuelta con nuevo disco bajo el brazo que les traerá de gira por nuestro país el próximo mes. Los de Greg Dulli presentarán su nuevo trabajo, publicado el pasado 9 de septiembre, How do you burn?

Los norteamericanos vuelven tras cinco años en silencio. A partir de estas nuevas canciones conectarán pasado, presente y futuro en un esperado concierto que supone su vuelta a la ciudad un lustro después con un concierto avalado por sus más de treinta años de carrera, durante los cuales la llama de los de Ohio no se ha apagado. Ni siquiera un poco.

Como siempre hay por ahí algún despistado que se ha saltado capítulos clave de la historia del rock norteamericano, la reactivación de The Afghan Whigs y su posterior gira de reunión sirvió para recalibrar la importancia de la formación.

Toma nota de las fechas de The Afghan Whigs



22 de octubre – Teatro Barceló (Madrid) – Entradas

23 de octubre – La (2) de Apolo (Barcelona) – Entradas