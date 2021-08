Big Thief comparte dos nuevas canciones, ‘Little Things’ y ‘Sparrow’. La banda formada por Adrianne Lenker, Buck Meek, James Krivchenia y Max Oleartchik tras U.F.O.F. y Two Hands con el anticipo de su nuevo álbum.

‘Little Things’ fue grabada con Shawn Everrett en el Five Star Studios de Topanga, CA (octubre de 2020). ‘Sparrow’ junto a Sam Evian en el Flying Cloud Recordings de Catskills (julio/agosto 2020). Las dos canciones fueron producidas por el batería de Big Thief, James Krivchenia.

No hemos escuchado antes a Big Thief sonar como suenan en ‘Little Things’. ‘Little Things’ es una historia construida a partir de una sensación de incertidumbre bastante literal, y también es una de sus canciones más propulsoras. “Está en este tipo de compás libre en el que el beat siempre está cambiando,” explica Krivchenia, “así que Max [Oleartchik, bajista] y yo simplemente fluimos en él e intentamos imaginar dónde están los golpes fuertes, y eso le da al ritmo una sensación de ligereza bastante guay.” La incertidumbre de los ritmos es terreno fértil para las letras de Adrianne Lenker, mientras confiesa a una pareja imaginaria “maybe I’m a little obsessed / Maybe you do use me” y “One step behind you / Following you down / I was inside of you / Where are you now / Where are you?”

En ‘Sparrow’, Big Thief muestra su lado más contemplativo, poético y metafórico. Una sensación de aprensión rodea esta canción sin estribillo (Lenker: “Intentamos e intentamos meterle un estribillo y la canción no paraba de escupirlo.”), que mantiene un patrón melódico repetitivo en un himno casi fúnebre. La historia impregnada de tintes bíblicos de Lenker sobre el Paraíso se pierde al crecer la canción de intensidad. Esta grabación es la primera toma que el grupo intentó de ‘Sparrow’. “Todos nos dispersamos por la habitación sin auriculares, centrados en la música. Se notaba que estaba ocurriendo algo especial,” explica Krivchenia. “Fue una instrumentación divertida con una química en los arreglos muy buena y natural – Max en el piano, Buck [Meek, guitarrista/voz] aportándole ese ambiente oscuro, yo con el tom y la caja y Adrianne en el centro con su acústica y su voz.”

Escucha ‘Little Things’ y ‘Sparrow’ de Big Thief

Big Thief regresan a Barcelona el 6 de febrero de 2022 en la sala Apolo de Barcelona, y será la única oportunidad de ver al grupo antes de que formen parte de Primavera Sound 2022 Barcelona – Sant Adrià.