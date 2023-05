The Answer – Sundowners (Golden Robot Records)

En un mundo invadido por los Bad Bunnys y las “Motomamis”, algunas bandas de rock se esfuerzan demasiado buscando autenticidad, se esfuerzan de más cuando intentan acaparar lo poco que queda de melómanos del rock clásico; quieren recuperar, por no decir «copiar”, lo que imaginan que es el espíritu de los años setenta, buscan ser la nueva sensación del auténtico rock and roll, de aquel que estaba empapado de blues y lucía bien con sus pantalones de campana. Esas bandas terminan teniendo el efecto contrario y comienzan a verse y sonar como si estuvieran parodiando la época mencionada con el peor atuendo sacado de la caja de disfraces más barata que encontraron en Amazon.

Otros, sin embargo, no tienen que esforzarse de modo excesivo porque naturalmente tienen el espíritu esencial corriendo por sus venas, su motivación es nada más y nada menos que un amor puro y recóndito por la música. Llevan una comprensión innata de cómo conjurar todo lo que surge de sus almas para expresarlo musicalmente. Es imposible de falsificar. La respuesta se encuentra en gran medida en su hambre por hacer rock and roll.

El cuarteto de Irlanda llamado The Answer ha estado (relativamente) desaparecido de las trincheras musicales, fuera de acción durante los últimos siete años, después de haber tomado la reflexiva decisión de dar un paso atrás y reiniciar su carrera por su propio bienestar mental, físico y creativo. El descanso claramente les ha hecho mucho bien, porque su nuevo álbum, Sundowners, es una atractiva y alborozada explosión de ritmos impacientes, de rock and roll puro, de embriagadores sonidos de la armónica y de la belleza de coros pegajosos. Armonización impecable les sobra a sus coristas femeninas, son justo el brillo para contrarrestar y complementar la determinación de la sincera voz del líder Cormac Neeson.

El ritmo y la cadencia se encuentran y se mezclan sabiamente con la actitud y la respetabilidad en este descaradamente libidinoso Sundowners, surge y se distribuye en cada track. Sundowners se trata más del estado de ánimo que del significado, las canciones ofrecen ritmos hipnóticos, chamániacos e imbuidos por el fuego que hablan de brumosos fines de semana lujuriosos dentro de una realidad alterada bajo las estrellas absorbiendo la enormidad del universo mientras el escucha esta fuera de sus sentidos. Todo está perfectamente preparado para que los exigentes del rock clásico y los amantes de los conciertos masivos en lodo se pierdan en The Answer con tracks brillantes como son “Livin’ on the line”, con un estilo muy de AC/DC, “Oh Cherry” invocando los espíritus de Zeppelin o “Want to you love me” para el sector más stoner.

Este álbum representa el sonido de una banda que no tiene nada que probar; nadie más podría pedirles explicaciones. The Answer no intenta desafiar o reinventar la rueda, solo transmiten emociones, sentimientos crudos, y lo comunican maravillosamente a sus seguidores, a la audiencia nueva y la de antaño. Y es por eso que encajan tan cerca de los gigantes del blues-rock que los antecedieron, no porque hayan estudiado a esas bandas para copiarles los «trucos» y no por que vayan replicando descaradamente a sus predecesores, sino porque saben instintivamente que viene del corazón y eso es algo que no puede ser forzado y comprado en Amazon.

Escucha The Answer – Sundowners (Golden Robot Records)