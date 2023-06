The Delgados + Wednesday (Primavera en la Ciudad Madrid, Sala La Paqui) 11/06/23

Finalizaba el Primavera en la Ciudad de Madrid en la sala La Paqui con The Delgados como plato fuerte, una banda mítica del indie pop en su prolífica versión escocesa (BMX Bandits, Teenage Fanclub…). Separados durante diecisiete años tras cinco discos de estudio, el año pasado decidieron volver a reunirse en una gira que han preparado a la perfección. Pop ruidoso de raíz canónica, los seguidores de Perico Delgado (camiseta de Pantani incluida) destacan por aportar densidad y cierta épica a través de arreglos orquestales que, en directo, tienen la forma de tres cuerdas y un viento metal.

Sin disco de referencia que defender, los escoceses se centran en sus discos de principios de siglo The Great Eastern (2000) y Hate (2002), con un concierto generoso, pero que siempre se deja algo. En Madrid tocaban dos días consecutivos (Arganda/La Paqui), y utilizaron en mismo setlist, añadiendo «Everybody Come Down» en la sala porque en el festival no habían tenido tiempo a tocarla. Frente a un público formado mayoritariamente por seguidores de la banda que ya les habían visto en Arganda, en sala mejoraron su notable rendimiento en formato festival.

Yo creo que si anuncian que también tocan el lunes en un parque otra vez, volvemos a ir los mismos. Atemporales, y casi una novedad después de tanto tiempo, ofrecieron un show pleno de emoción y notable precisión técnica empastando a la perfección guitarras y arreglos. Al final, según preguntaras a uno o a otro habían preferido «The Past That Suits You Best», «Coming in From the Cold», «All You Need Is Hate» o «Thirteen Gliding Principles».

Tras ellos, y para cerrar nuestra particular semana de la pasión musical, Wednesday, curiosa mezcla de dulzura -las melodías y la locuacidad de Karly Hartzman-, rugosidad -las guitarras a tope de ruido-, y un curioso toque de folk. Tuvieron algún acople que les impidió estar al cien por cien, pero la tónica general del concierto fue de rotundo desgarro musical y emocional.

Hubo más cosas antes de estas crónicas, Glass Beams, y después, Joy Anonymous y Sama Yax, pero no nos dio la vida para más.