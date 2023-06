OFF! + Yard Act (Wurlitzer Ballroom, Madrid) 08/06/23

La cancelación del jueves del Primavera Soud Madrid, con directos previstos como los de Blur o New Order, trajo consigo un trabajo frenético de algunos promotores para aprovechar la fecha en Madrid de varios grupos interesados en tocar. Además, el propio Primavera consiguió reubicar a Blur en La Riviera, estupenda opción para los agraciados que consiguieron entrada. Para el resto, por ejemplo yo mismo, la decepción fue doble. Se cancela el festival y luego te pierdes a Blur en la sala más pequeña posible en veinte años.

En fin, como el desamor se cura con más amor, nos fuimos a ver a Yard Act y OFF! en la Wurlitzer gracias a la iniciativa de la promotora Heart of Gold.

Yard Act venían de firmar una destacable actuación en el Primavera de Barcelona, además de ser autores de uno de los discos principales del año pasado en UK, The Overload. Post punk trufado de funk cantado al ritmo de de Sleaford Mods, en la Wurli no se pudieron demostrar demasiado porque el ambiente de la sala no estaba para florituras ni experimentos, allí la gente había ido a saltar con OFF!.

La banda californiana es un supergrupo de punk y hardcore fundada por Keith Morris, excantante de Circle Jerks y Black Flag, Dimitri Coats, líder de Burning Brides, Steven Shane McDonald, bajista de Redd Kross y, el batería Mario Rubalcaba de Rocket From The Crypt y Hot Snakes. Las portadas de los discos se las hecho Raymond Pettibon, diseñador para Black Flag o Sonic Youth en el Goo. En Madrid se presentaron con Keith Morris y Dimitri Coats, Autry Fulbright II en el bajo y Justin Brown en la batería.

El concierto fue todo lo que quería un público devoto del grupo y mucho más. Velocidad trepidante, ritmo endemoniado, pogo permanente, vuelos canción sí, canción no, y sudor cayendo del techo. Allí nadie había ni intentado ir a Blur. Creo que conté hasta 26 canciones transpiradas hasta la extenuación, sobre todo de su último disco, Free LSD, y de los cuatro primeros Epes. Yo sigo de luto por no haber podido ver a Blur, lo que más me interesaba del Primavera Sound (y ya en La Riviera ni te cuento), pero al menos puedo decir que he visto a OFF! en la sala que más le podría pegar del mundo.