The Gulps anuncian amplia gira por España

Hace unos meses conocíamos a The Gulps, nuevos protegidos del legendario Alan McGee. La banda liderada por el cantante riojano Javier Sola y el guitarrista fan del punk vasco Juan Carlos Ruiz, persiguieron sus obsesiones adolescentes con las bandas de rock inglesas hasta mudarse a Londres, donde conocieron a sus compañeros en el Instituto de Música Contemporánea de Londres (ICMP): el bajista Simon Mouchard, el baterista Raoul Khayat de Líbano, y el guitarrista Francesco Buffone de Calabria, Italia.

En seis meses habían llamado la atención del famoso productor Youth en un concierto en Camden, The Monarch. Grabó su sencillo debut ‘The King’s House’, un confesionario de Hives-meets-Stones, lanzado en marzo de 2019, que cuenta historias reales de las fiestas legendarias. El ajetreo nunca se detuvo. Buscaron a Steve Lamacq en su pub favorito previo al espectáculo para entregarle un CD del sencillo y lo puso en unos días. Cuando Francesco vio a la leyenda de Creation Records, Alan McGee, en un café de Borough Market en 2020, no iba a dejar que el mánager perfecto de The Gulps

Tras su paso por Sonorama o el Santander Music nos visitan en nueve fechas:

Miércoles 19/10 A CORUÑA – Noites do Porto

Jueves 20/10 VALLADOLID – Sala Desierto Rojo

Viernes 21/10 GRANADA – Sala Planta Baja Aniversario Bora-Bora

Sábado 22/10 SEVILLA – Sala X

Domingo 23/10 MADRID – Sala Fun House

Miércoles 26/10 BILBAO – Festival BIME

Viernes 28/10 LOGROÑO – Sala La Fundición

Sábado 29/10 PAMPLONA – Sala Txintxarri