Metronomy presentan ‘Metronomy TV Unplugged’ en Youtube

La semana pasada, la banda británica estrenó “Metronomy TV Unplugged”, la nueva sección semanal de su canal de YouTube.

Cada jueves por la noche, han anunciado que tocarán una versión acústica de un tema. El jueves pasado, comenzaban “Metronomy TV Unplugged” con una versión de “Bags”, canción de Clairo. Este jueves 7 de mayo será una versión de “Walking In The Dark”, tema del último disco de banda, la protagonista de la sección. Puedes consultar la programación de las próximas semanas a continuación:

7 May

Metronomy TV Unplugged – Walking in the Dark – 20:15

14 May

Metronomy TV Unplugged – Wedding Bells – 20:15

21 May

Metronomy TV Unplugged – Insecurity – 20:15

Esta nueva sección nace con la intención de impulsar el canal de YouTube de la banda. Durante estos días de aislamiento social, la formación inglesa ha estado haciendo todo lo posible para entretener a sus fans con su nueva serie semanal titulada MTV (Metronomy TV), que tiene lugar en su página de YouTube todos los lunes por la noche. Además, como resultado de esta crisis sanitaria mundial, Metronomy han pospuesto la gira europea que hubiera tenido lugar en marzo y abril. Finalmente, pasarán por Madrid el 8 de septiembre (La Riviera) y por Barcelona el 9 de septiembre (Razzmatazz).