Llega la visita de Nick Lowe & Los Straitjackets

En una semana Nick Lowe & Los Straitjackets inician su tour de tres conciertos por España. El británico con los estadounidenses Los Straitjackets como banda de acompañamiento, nos visitarán a principios de octubre en una gira que pasará por Madrid (el día 4, en La Paqui, antigua But), Valencia (el 5, en 16 Toneladas) y Cerdanyola (el 6, en el 31º Festival Internacional Blues de Cerdanyola).

Nick Lowe fue el productor de los primeros cinco álbumes de Elvis Costello, considerados entre lo mejor que ha publicado este. Y también ha compuesto canciones clásicas tan versionadas como “What’s So Funny About Peace, Love And Understanding”, “Cruel To Be Kind” y “The Beast In Me”, esa que su ex suegro Johnny Cash le pidió prestada para que en 1994 ejerciera de epicentro del álbum del regreso acústico y a lo grande del Hombre de Negro, de la mano de Rick Rubin como productor (tanto le gustó a Mr. Cash esa canción que luego grabó varias composiciones más de su ex yerno).

Conciertos Nick Lowe & Los Straitjackets

4 Oct 2022 · MADRID · Sala La Paqui – Entradas

5 Oct 2022 · VALENCIA · 16 Toneladas – Entradas

6 Oct 2022 · CERDANYOLA (BARCELONA) · Festival Internacional Blues – Gratis