The Hives se suman a Weekend Beach

2020 no podía empezar mejor para uno de los grandes festivales de música de España, Weekend Beach Festival Torre del Mar quiere dar la bienvenida al nuevo año con un regalo sorpresa en el día más esperado del año. Una buena nueva rockera que seguro será bienvenida en un cartel artístico que ya toma una gran forma.

La organización del festival torreño confirma a los suecos The Hives, una de las bandas de garage rock más sorprendentes y con mejores directos de Europa. En toda su trayectoria han jugado con muchos estilos, además del ya nombrado garage rock, también han usado el indie y el punk rock como su modelo más poderoso. La banda, conocida por sus enérgicos y poderosos conciertos en vivo, no deja de sorprender en cada uno de sus trabajos. Caracterizados por sus vestuarios en blanco y negro, The Hives cuentan con grandes éxitos comerciales como “Hate Say I Told You So” y “Come on”, entre otros muchos. Tienen cinco álbumes de estudio, entre ellos, su más reciente “Les Hives” (2012) que fue grabado y mezclado por el ganador de Grammy Andrew Scheps (Red Hot Chili Peppers, Adele).

The Hives regresan a España con nuevo disco y prometen no defraudar. Con Randy Fitzsimmons al frente poseen eso que muchos grupos buscan toda su vida, carisma y actitud. A día de hoy han realizado colaboraciones con artistas como Jack White, Cyndi Lauper o Timbaland. Su fecha en el festival torreño será la única en Andalucía.

En julio toca colocarse la chupa y calzarse las botas de rock para no perderse ni un solo segundo el concierto de The Hives en el festival más esperado de las vacaciones del verano, elWeekend Beach Festival Torre del Mar!!

