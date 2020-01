IDLES serán cabeza de cartel de Canela Party

IDLES encabeza el CanelaParty y además será única actuación en festivales en España en 2020. Los de Bristol se encuentran trabajando en su tercer álbum tras Joy as an Act of Resistance, el disco que los encumbró a nivel mundial.

Baiuca, Bronquio, Califato ¾, Camellos, Carolina Durante, Chaqueta de Chándal, The Coathangers (USA), Dan Deacon (USA) Deerhoof (USA), Los Estanques, GHUM (UK), IDLES (UK), Jonathan Bree (NZ), Kate Davis (USA), Lysistrata (FR), Los Manises, Medalla, Melenas, METZ (CAN), Omni (USA), Parquesvr, Rata Negra, Rayo y La Trinidad son las 24 bandas confirmadas que nos harán gozarlo muy locamente.

Quedan menos de 300 abonos a 50€ y queremos hacer hincapié en recordar que este es el penúltimo cupo. A partir del día 27 de enero (o desde que se agote el cupo) pondremos a la venta la última tanda de abonos. Nuestro objetivo es que tengáis un Canela cómodo y sin apreturas, por lo tanto el aforo es muy limitado. Las entradas de día saldrán un poquito más adelante. Hazte feliz y regala PITOTE, porque #Pitoteisthereason

¡Penúltimo cupo de ABONOS a 50€! en ESTE ENLACE

Últimos 12 packs de 4 ABONOS de Viernes y Sábado por 175€