The Killers anuncian un grandes éxitos para diciembre

The Killers han anunciado un nuevo álbum recopilatorio, Rebel Diamonds, programado para su lanzamiento el 8 de diciembre a través de Island.

Rebel Diamonds reunirá un total de 20 pistas de todos los álbumes de estudio en la discografía de The Killers, desde Hot Fuss hasta Pressure Machine. Además, contará con una canción completamente nueva llamada «Spirit», que su hoja de promo describe como un «himno listo para ser cantado en festivales de todo el mundo».

Además de sus grandes éxitos como «When You Were Young», «All These Things That I’ve Done», «Human» y, por supuesto, «Mr. Brightside», Rebel Diamonds también incluirá algunas canciones menos conocidas que la banda considera igualmente esenciales en su catálogo, como «Be Still» y «Dying Breed». Ordenado cronológicamente, el álbum es una herramienta útil para reflexionar sobre la evolución de la banda a lo largo de los años.

«Se dice que lo que se recuerda vive», reflexiona el vocalista Brandon Flowers en el vídeo de adelanto del disco. «Hemos acumulado estadios llenos de recuerdos en los últimos veinte años, suficientes para llenar vidas enteras«. Veinte canciones para veinte años: Rebel Diamonds«.

Estas serán las canciones de ‘Rebel Diamonds’ de The Killers

1. Jenny Was a Friend of Mine

2. Mr. Brightside

3. All These Things That I’ve Done

4. Somebody Told Me

5. When You Were Young

6. Read My Mind

7. Human

8. Spaceman

9. A Dustland Fairytale

10. Runaways

11. Be Still

12. The Man

13. Caution

14. My Own Soul’s Warning

15. Dying Breed

16. Pressure Machine

17. Quiet Town

18. boy

19. Your Side of Town

20. Spirit

Escucha ‘Your Side of Town’ de The Killers

Foto The Killers: Todd Weaver