The Killers – Pressure Machine (Island Records / Universal)

The Killers nos han pillado casi por sorpresa con la publicación de Pressure Machine, entregado justo un año después de lanzar uno de los discos más convincentes de su carrera. Tras un tiempo con la brújula algo desorientada parece el grupo norteamericano fue capaz de sumar las musas a una gran colección de colaboradores y la producción de Shawn Everett y Jonathan Rado de Foxygen, para conseguir que Imploding The Mirage (2020) fuera, sin duda, una de sus entregas más sólidas en 15 años.

Ahora llega un álbum que empezó a gestarse ante la imposibilidad de salir de gira y que significa un cambio de timón respecto al resto de sus entregas, ya que se trata de una obra conceptual e introspectiva con inspiración en Nephi, pequeño pueblo mormón de Utah donde se crió Brandon Flowers. Las canciones parten de esos recuerdos, las diversas vivencias e incluso, las personas de la localidad a quienes oímos en muchos de los cortes. Otra de las novedades es el regreso al grupo del guitarrista Dave Keuning, lo que hace que incluya tres cuartas partes de la que fuera su alineación 2004, con Flowers y Ronnie Vannucci, Jr. en la batería.

Con estos mimbres, nos enfrentamos a diez nuevas composiciones de The Killers sobre una pequeña localidad decadente con su homofobia, historias de matrimonios rotos, desilusión a raudales o heroína, en las que encontramos interesantes noticias, como los aires clásicos con Springsteen omnipresente de “Quiet Town” y sobre todo de “Desperate Thing”, que remite sin remilgos a Nebraska (1982).

Otros puntos álgidos llegan con el el country rock de “West Hills”, el tono musculoso con el brío habitual que se le supone a los de Las Vegas de “In The Car Outside” o la melancolía ochentera de “In Another Life”. Otra de las noticias a destacar de Pressure Machine es ese dueto con Phoebe Bridgers en “Runaway Horses”, que dota de un aire folkie una canción sobre la apesadumbrada vida de las mujeres de Nefi: “Chica de pueblo pequeño, pon tus sueños en hielo”. El bonito falsete de “Pressure Machine” cierra un notable conjunto en el que The Killers confirman su momento de madurez y su interés por mirar a hacia dentro y dejar a un lado el brillo y la purpurina.

Escucha The Killers – Pressure Machine