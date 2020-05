The Killers lanzan la (Clean Bandit Remix) de ‘Caution’

The Killers lanzan hoy una nueva remezcla de su primer single “Caution”, de la mano de Clean Bandit.

“Caution” es el primer single de su esperado nuevo álbum de estudio, Imploding The Mirage, cuya nueva fecha de lanzamiento, de momento sigue pendiente de confirmarse. El álbum – producido por la banda junto a Shawn Everett y Jonathan Rado de Foxygen – ha sido grabado en Los Ángeles, Las Vegas, y Park City, UT. Es el primer álbum de The Killers compuesto y grabado desde que dejaran su ciudad natal de Las Vegas, NV. El disco también cuenta con un brillante ramillete de colaboradores, otra novedad para el grupo que suele tener una presencia mínima de invitados en sus álbumes. Los artistas incluidos son: Lindsey Buckingham, kd lang, Weyes Blood, Adam Granduciel (War On Drugs), Blake Mills y Lucius.

El primer single, “Caution” da muestra en tres minutos y medio de lo que contendrá el álbum. Resulta a la vez refrescante en cuanto al paso dado, como reminiscente de los queridos álbumes del grupo, Sam’s Town y Battle Born: The Killers con espíritu innovador emparejado con los grandiosos estribillos que los caracterizan. El tema tiene además un solo de guitarra cortesía del legendario Lindsey Buckingham.

El próximo lunes, 1 de junio, interpretarán “Caution” en el programa de TV americano, “The Ellen DeGeneres Show”.

Así suena la remezcla de su primer single “Caution”: