The Lemon Twigs anuncian más conciertos en España

The Lemon Twigs vuelven su estupendo disco de 2023 Everything Harmony (10º mejor del año para Muzikalia). El grupo de los hermanos Brian y Michael D’Addario, tienen nuevo álbum que llegará el próximo 3 de mayo con el título de A Dream Is All We Know.

El anuncio del disco llegó junto a una nueva canción, el dulce sencillo de pop barroco «They Don’t Know How To Fall In Place», un guiño caprichoso a una relación romántica no realizada. El video, dirigido por Amber Navarro (Molly Lewis, Weyes Blood, Diners), presenta pequeñas versiones de The Lemon Twigs enloquecidas, al estilo Borrowers, sobre alegres canciones de órgano y armonías caleidoscópicas.

Ahora se le suman nuevas fechas para verles en nuestro país. El dúo actuará el 28 de mayo en la sala Copérnico de Madrid antes de su paso por la próxima edición de Primavera Sound Barcelona y después el 29 de mayo estarán en la sala Antzokia de Bilbao, para terminar un día después, 30 de mayo, en la sala Oasis de Zaragoza.

Entradas para The Lemon Twigs

MARTES 28 DE MAYO – MADRID (COPÉRNICO)

Las entradas estarán a la venta en DICE a partir del 1 de marzo a las 10:00 a un precio de 25 € más gastos de distribución.