The Levitants regresan con ‘WWWY’

The Levitants publicaron en plena cuarentena su particular versión de “Toxic“ de Britney Spears.

Y ahora, tras más de cuarenta cancelaciones por el covid vuelven para despedir el año llamado a ser de su consagración con un grandioso corte de mangas en forma de nuevo single: “WWWY”.

“WWWY (When We Were Young)” es un tema que engaña. Una canción que parece hablar de la añoranza de la juventud y del dolor de hacerse adulto pero que esconde un mensaje que cuenta cómo este último año nos ha hecho madurar a todos a marchas forzadas. El sonido mantiene la onda oscura y new wave del grupo pero con una visión totalmente nueva que sorprende tanto por su sofisticado juego de sintentizadores y guitarras como por el estreno de Juan en este tema como voz principal, antes solo corista.

“WWWY” de The Levitants ha sido grabada en diciembre del 2020 en los Estudios 1884 del castizo barrio de Chamberí (Madrid) y ha sido producirlo por Sergio Pérez (Svper, José Crepúsculo, Cariño…) gracias al apoyo del la iniciativa GPS y ha sido editado por Subterfuge Records.