The Magnetic Fields anuncian tres fechas para noviembre

The Magnetic Fields vuelven a nuestro país el próximo mes de noviembre, después de pasar por la edición de 2022 de Primavera Sound.

Han pasado tres años desde que editaran Quickies (Nonesuch Records/Warner), artefacto con 28 canciones cortas que llegaron en una caja de 5 EPs en vinilo, CD sencillo y edición digital. La duración de las canciones variaba de los trece segundos a los dos minutos y treinta y cinco segundos. Como decía Stephen Merrit: He estado leyendo muchos relatos cortos y disfruté escribiendo 101 Two-Letter Words el libro de poesía sobre las palabras más cortas que puedes usar en el Scrabble. Y he estado escuchando un montón de música barroca francesa con clavicordio. Un instrumento que no se presta a la languidez. Pensaba en un instrumento a la vez, en tocarlo durante un minuto o así, y luego parar, y pensaba en historias que contengan unas pocas líneas. También he estado usando un montón de cuadernos de notas pequeños, cuando llegaba al final de página, solo había escrito algo breve. Ahora que estoy trabajando en un álbum diferente, me estoy obligando a usar un cuaderno grande para no hacer «Quickies» dos veces seguidas».

Toma nota de las fechas de The Magnetic Fields

SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE – BARCELONA (SALA APOLO)

DOMINGO 5 DE NOVIEMBRE – ZARAGOZA (SALA OASIS)

LUNES 6 DE NOVIEMBRE – MADRID (LA PAQUI)

Las entradas estarán a la venta en DICE a partir del 21 de julio a las 11:00 a un precio de 32 € más gastos de distribución.

Las entradas para estos conciertos se podrán adquirir con el Bono Cultural Joven a través de la web de Redtkt.