The National reeditan ‘High Violet’ por su 10º aniversario

The National reeditan su disco High Violet (2010) por su décimo aniversario. El disco estará disponible el próximo 19 de junio.

Lanzado originalmente el 11 de mayo de 2010, el quinto álbum de estudio de The National contenía canciones como “Terrible Love”, “Bloodbuzz Ohio”,”England” o “Vanderlyle Crybaby Geeks” . Además de las 10 pistas originales, la versión del triple incluye un tercer LP que contiene pistas nunca antes disponibles en vinilo, incluyendo “Wake Up Your Saints”, una versión alternativa de “Terrible Love”, “Walk Off” y más. El vinilo viene en tres versiones diferentes, estándar (vinilo veteado blanco y morado), cerezo (vinilo dividido en blanco y morado) y Vinyl Me Please (vinilo salpicado blanco y morado).

Para celebrar este anuncio la banda norteamericana ha com partido a película dirigida por Pennebaker y Chris Hegedus, “The National -‘ High Violet ’Live From Brooklyn Academy of Music (BAM)”, que se filmó el 10 de mayo de 2010, la noche antes del lanzamiento del álbum.

The National también anunció esta semana que todas las ganancias de su tienda web y la inscripción del club de fans se destinarán a subsidiar los salarios perdidos de sus doce miembros de la tripulación hasta el final de esta crisis. “Nuestro equipo es el alma de nuestras giras y se ha convertido en familia a través de los muchos años que hemos trabajado juntos. A medida que la incertidumbre se cierne sobre el estado de la industria de conciertos en vivo, dedicaremos todas las ganancias de las ventas de merchandising a través de nuestra tienda web, para apoyar a los miembros de nuestro equipo”.

Este será el contenido de la edición triple de High Violet (2010) en vinilo:

Cara A

1. Terrible Love

2. Sorrow

3. Anyone’s Ghost

Cara B

1. Little Faith

2. Afraid Of Everyone

3. Bloodbuzz Ohio

Cara C

1. Lemonworld

2. Runaway

3. Conversation 16

Cara D

1. England

2. Vanderlyle Crybaby Geeks

Cara E

1. Terrible Love (Alternate Version)

2. Wake Up Your Saints

3. You Were A Kindness

4. Walk Off

Cara F

1. Sin-Eaters

2. Bloodbuzz Ohio (Live On The Current)

3. Anyone’s Ghost (Live at Brooklyn Academy Of Music)

4. England (Live at Brooklyn Academy Of Music)