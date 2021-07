The Ophelias colaboran con Julien Baker en su nuevo single

The Ophelias han anunciado que su nuevo álbum Crocus se lanzará el 24 de septiembre a través de Joyful Noise Recordings.

La banda comparte igualmente el primer sencillo del disco “Neil Young on High”, que cuenta con la participación de Julien Baker.

Hablando sobre cómo surgió la colaboración con Julien Baker, la vocalista y guitarrista Spencer Peppet explicó: “Conocimos a Julien por primera vez en 2019 cuando tocamos en Nashville. Ella se presentó y yo traté de no mostrar lo nervioso que estaba. Aproximadamente medio año después de la cuarentena de 2020, me armé de valor para preguntarle si quería aparecer en una canción del álbum en el que estábamos trabajando. Sus partes revitalizaron la canción por completo: agregó ligereza, apertura, pero también profundidad y complejidad. Es increíble que haya puesto tanto cuidado en su participación”.

Sobre el significado de la canción en sí, Peppet agregó: “Después de una relación terminó, me obsesionaba con recordar cada detalle de los momentos dolorosos. Más tarde me di cuenta de que no tenía que saber qué estaba usando o qué canción estaba sonando para saberlo”. que me hirieron profundamente. Creo que “on High” significa ver a alguien literalmente por encima de ti, mejor, más fresco y más unido. Amo a Neil Young, pero en este caso representa a una persona, un tiempo, un lugar”.

Escucha “Neil Young on High” de The Ophelias

