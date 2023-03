The Sisters Of Mercy vuelven a España el próximo mes de octubre

The Sisters of Mercy cumplían 40 años en 2020 y lo celebran con una gira mundial, que por la pandemia tuvo que celebrarse finalmente el pasado 2022 (lee aquí la crónica de su concierto en Madrid).

El peculiar grupo de Andrew Eldritch lleva desde 1990 sin editar un disco y desde entonces no han dejado de estrenar canciones, que han ido tocando en sus diversos shows, pero no han sido grabadas en estudio: «No tenemos planes inmediatos para grabar o lanzar. Porque no tenemos que hacerlo».

Mientras se deciden a hacerlo, anuncian una nueva visita a nuestro país. La banda de Eldritch, Ben Christo, Dylan Smith y Ravey Davey acompañando y programando al Doktor Avalanche, vuelven el próximo otoño a Madrid, donde actuarán el 24 de octubre en La Riviera, un concierto que es una coproducción entre Houston Party y Just Life Music. Las entradas salen a la venta el viernes 31 de marzo a las 10 horas. Unos días después, el 29 de octubre, estarán en la Sala Santana de Bilbao. En ambos conciertos les acompañarán The Virginmarys como teloneros.

Hablar de The Sisters Of Mercy es hacerlo de una de las principales bandas británicas de rock surgidas en los años ochenta, durante la primera oleada del post-punk. Con influencias que incluyen a The Psychedelic Furs, Slade, Pere Ubu, The Cramps y David Bowie, su sonido lento, nebuloso, melancólico y denso, que combina elementos de metal y la psicodelia y ha dejado discos tan recordados como Vision Thing (1990), Floodland (1987) y First And Last And Always (1985).