The Smashing Pumpkins comparten adelanto del sucesor de Mellon Collie and the Infinite Sadness

The Smashing Pumpkins anunciaban hace algunos meses que se encontraban preparando el sucesor natural de Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995) y Machina/Machine of God (2000).

Hoy conocemos los primeros detalles de lo que será ATUM (pronunciado Autumn), que está programado para ser lanzado en abril de 2023. El duodécimo álbum de estudio de la banda será una ópera rock en tres actos y ya puede reservarse aquí. ATUM contará con 33 pistas -que se revelarán cronológicamente cada semana en el podcast de Corgan-. Fue escrito y producido por Corgan durante los últimos cuatro años.

Cada uno de los actos de once canciones saldrá cada once semanas en plataformas digitales de streaming coincidiendo con el podcast:

Acto 1 el 15 de noviembre de 2022

Acto 2 el 31 de enero de 2023

El Acto 3, junto con una edición especial que incluye las 33 canciones del álbum más 10 canciones inéditas adicionales, saldrá a la venta el 21 de abril de 2023.

The Smashing Pumpkins estrenan su podcast Thirty-Three with William Patrick Corgan. Los dos primeros episodios ya están disponibles a través de su web donde los fans pueden escuchar dos temas inéditos, extraídos de ATUM. El invitado del primer episodio es el pianista de David Bowie, Mike Garson. Pronto se revelarán más invitados. Cada episodio de Thirty-Three with William Patrick Corgan estrenará una nueva canción aún no publicada hasta el lanzamiento oficial deATUM en 2023. Esta semana, los temas «Atum» y «Butterfly Suite» fueron compartidos junto con un análisis más profundo, del propio Corgan, sobre su próximo álbum conceptual de 33 pistas.

Anoche, las legendaria banda estreno su nuevo single «Beguiled» a través de una actuación en directo muy especial emitida exclusivamente a través de la cuenta de Tik Tok del grupo. El video estará disponible en YouTube hoy a las 6:33PM AQUÍ.

Escucha ‘Beguiled’ de The Smashing Pumpkins