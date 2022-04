The Smashing Pumpkins terminan la continuación de ‘Mellon Collie And The Infinite Sadness’

The Smashing Pumpkins han anunciado a través de su guitarrista Jeff Schroeder, que han completado de grabar su 12º álbum de estudio, que será “grande” y “épico”.

La banda tenía previsto celebrar en 2020 el 25 aniversario de su disco más emblemático, el mítico Mellon Collie and The Infinite Sadness (1995), pero la pandemia mundial retrasó este especial acontecimiento.

La banda de Billy Corgan que durante este periodo publicó un nuevo trabajo llamado Cyr, dio continuación al agridulce Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun. Un extraño aperitivo para lo próximo que está por llegar, la llamada continuación de Mellon Collie and The Infinite Sadness (1995). Una secuela que contará con más de 30 canciones y que para suerte de sus incondicionales, vendrá acompañada de una gira especial con el icónico disco como protagonista.

Según confirmaba el líder de la formación en Youtube, “Será algo como una ópera rock. Sentimos que esto completará el círculo que comenzamos y no pudimos terminar en ese momento. Estamos muy emocionados por ello”.

Sobre los detalles de este nuevo álbum de The Smashing Pumpkins Jeff Schroeder insinuó al programa Audio Ink Radio que se lanzaría este año y señaló que los Pumpkins tenían “algunos anuncios bastante emocionantes [para hacer] en algún momento durante [su próxima gira por América del Norte]”.

Seguiremos informando. Mientras, te dejamos con una de sus últimas canciones, “Wrath”