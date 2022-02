The Smile, nueva banda de Thom Yorke y Jonny Greenwood anuncian tres fechas de nuestro país

The Smile, la nueva banda que une a Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead y a Tom Skinner, batería de Sons Of Kemet, anuncia fechas en nuestro país.

Pronto conoceremos el primer disco al completo de este proyecto, que ya nos ha presentado los sencillos “You Will Never Work In Television Again”, llega “The Smoke” y que este fin de semana ha realizado tres conciertos online. Unos shows que confirman que The Smile no es un pasatiempo pasajero sino otra vía para canalizar la naturaleza inquieta del tándem Yorke – Greenwood, que hace tiempo que desbordó los límites de lo que significa Radiohead para redefinir a cada paso el significado de vanguardia.

A la espera de conocer los próximos movimientos del proyecto, se incorporan al cartel de la próxima edición de Primavera Sound Barcelona – Sant Adrià, donde actuarán en la jornada del viernes 10 de junio en lo que será el regreso de Thom Yorke y Johnny Greenwood al festival seis años después.

Además, su gira mundial les traerá de vuelta a Barcelona (Poble Espanyol) el 5 de julio y les llevará al festival Noches del Botánico de Madrid el 6 de julio.

Toma nota de las fechas de The Smile

VIERNES 10 DE JUNIO – BARCELONA (PRIMAVERA SOUND)

MARTES 5 DE JULIO – BARCELONA (POBLE ESPANYOL)

MIÉRCOLES 6 DE JULIO – MADRID (NOCHES DEL BOTÁNICO)

Las entradas para el concierto de Barcelona estarán a la venta en DICE a un precio de 45 € más gastos de distribución a partir del viernes 4 de febrero a las 11:00.

Escucha ‘The Smoke’ de The Smile