The Vaccines lanzan “Alone Star”, que estará en su nuevo disco

The Vaccines lanzan “Alone Star”, el nuevo single de su próximo quinto álbum, Back In Love City, previsto para el próximo10 de septiembre.

Grabado en Sonic Ranch, El Paso, TX, con el productor Daniel Ledinsky (Tove Lo, Zara Larson, TV on the Radio, Rihanna), Back in Love City es el trabajo más eufórico, visceral y visionario de The Vaccines hasta la fecha. Es un disco que ve a los cinco miembros afirmarse como una de las bandas de guitarras más importantes de Gran Bretaña, con 13 canciones en contraste con la metrópolis ficticia del título del álbum.

Inspirada en ciudades ficticias, desde la versión de Los Ángeles de Ridley Scott en Blade Runner hasta Fear City de Cowboy Beebop, tanto como en lugares como Las Vegas, Tijuana y Tokio, la idea de Love City tomó forma cuando el líder de la banda, Justin Young, se instaló. en un intercambio de casa en Los Ángeles, alimentando su fascinación por la desconexión: “Literalmente cambié vidas con un extraño. Yo vivía en casa y conducía su coche mientras él vivía en el mío, pero nunca nos habíamos conocido y no teníamos conexiones previas “.

El sencillo está acompañado por un video filmado por el director mexicano Santiago Arriaga del que nos cuentan: “Queríamos que el video de Alone Star fuera un video de esperanza, capturando el momento en el que te das cuenta de que no todo está perdido. Cualquiera que haya conducido por el desierto hasta Las Vegas sabrá sobre los casinos de carretera que comienzan a aparecer e iluminar las autopistas a medida que llega a Nevada. Este motel es exactamente el mismo tipo de institución, que existe en las sombras de Love City, donde se pueden encontrar sentimientos de todo tipo si se mira lo suficiente. México es uno de nuestros lugares favoritos en el mundo y un lugar con mucho carácter, literalmente a metros de donde grabamos esta canción, por lo que se sintió como el lugar perfecto para que nuestros protagonistas encontraran lo que estaban buscando…”.

Escucha “Alone Star” de The Vaccines