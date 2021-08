sir Was comparte el vídeo de ‘I Wanna Feel Like That’

sir Was, proyecto de Joel Wästberg, comparte el single “, que formará parte de su próximo álbum, Let The Morning Come, que se publica a través de Memphis Industries el próximo 15 de octubre de 2021 .

El tema viene acompañado de un vídeo dirigido por Damien Priest y presenta al hermano de Joel, Nils Wästberg.

“I Wanna Feel Like That” continúa minando la inclinación de Joel por los ritmos espesos y la electrónica sutil de funk, fusionando su altísimo falsete con ganchos de ensueño y arreglos inspirados. Let The Morning Come, que llega enteramente de producción propia, trae la escritura más condensada de sir Was hasta la fecha para reflejar la inmediatez que encontró en la música de su juventud: “I Wanna Feel Like That” llega como otro ejemplo sorprendente de esto. Hablando sobre el nuevo single, Wästberg dice: “’I Wanna Feel Like That’ trata sobre cómo visualizar este deseo de ser una versión actualizada de uno mismo. La única forma en que podía pensar era compararme con un yo imaginado. Me vino a la mente mi viejo amigo Tobias Sondén, actor y para mí, un genio físico. Se mueve de una manera encantadora y representaría la versión “definitiva” de mí mismo. Y para agregar más a la mezcla, mi hermano, Nils Wästberg aportó otro aspecto y finalmente, estaba Fredrik Wallin (Little Dragon), un tipo de físico alto y completamente diferente. Junto con mi amigo y director de fotografía, Damien Priest, salimos e hicimos el video. ¡Cualquier cosa para ser y sentirse así!”.

Escucha “I Wanna Feel Like That” de sir Was

Foto sir Was: Ingrid Johansson