The Waterboys publican el tercer single de su próximo disco

The Waterboys han publicado un nuevo sencillo, “Here We Go Again”, tercero que adelantan del que será su próximo álbum, All Souls Hill, que saldrá el 6 de mayo en el sello Cooking Vinyl.

Sobre la idiosincrasia de “Here We Go Again”, el escocés Mike Scott, el histórico líder de la banda, ha comentado lo siguiente: “Es una canción muy animada, cuya frescura contradice el tema de la letra. Es la idea de que estamos viviendo comunitariamente como en la película Atrapado en el tiempo. Todos miramos los titulares de las noticias, pero nadie parece aprender las lecciones. Como cultura, seguimos cometiendo los mismos errores. Es una mirada irónica a los humanos que no son tan inteligentes, aunque sin embargo me divierto siendo uno de ellos”.

Escucha ‘Here We Go Again’ de The Waterboys

Próximos conciertos de The Waterboys

15 sep 2022 · MADRID · La Riviera – Entradas

16-17 sep 2022 · MURCIA · Visor Fest – Entradas