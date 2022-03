Warpaint estrenan otro tema de su regreso, ‘Stevie’

Warpaint están de regreso con el que será su nuevo disco, Radiate Like This, que se publica el próximo 6 de mayo y llega seis años después de su disco Heads Up.

Desde entonces Emily Kokal (guitarra, voces), Jenny Lee Lindberg (bajo, voces), Stella Mozgawa (batería, voces) y Theresa Wayman (guitarra, voces) no han parado. Hijos, trabajos, giras, discos en solitario, traslados intercontinentales y nacionales han sido algunas de sus cuestiones que han complicado la logística de volver a juntarse, como dicen, dándoles tiempo para plantearse qué pasaría si decidieran separarse.

Con el tiempo, cada una sintió que la necesidad irrefrenable de reencontrarse. Para ellas, que llevan casi 20 años juntas, Warpaint es mucho más que un grupo, es su hogar. Tras un primer single de presentación llamado “Champion”, estrenan un segundo adelanto, “Stevie”.

Escucha ‘Stevie’ de Warpaint