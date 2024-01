the xx se encuentran trabajando en un nuevo álbum

Parece ser que el regreso de the xx podría estar más cerca de lo que parece. Han pasado nada menos que siete años desde que el grupo londinense editara I See You (2017) y diferentes declaraciones parecen confirmar que próximamente tendremos noticias al respecto.

Y es que más allá de las aventuras en solitario de Jamie xx que el 2022 lanzó varios sencillos o colaboró junto a sus compañeros, tanto en el primer disco de Oliver Sim Hideous Bastard (Young / Popstock!) o el reciente y exitoso debut de Romy, Mid Air; el público añora la conjunción de los tres talentos.

Ya en 2020, poco antes de la pandemia confirmaban estar trabajando en nueva música:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The xx (@thexx)

Ahora es Romy, quien en declaraciones a NME ha vuelto a sugerir una vuelta de the xx: «Creo que Oliver, Jamie y yo hemos probado nuevas cosas y aprendido mucho de diferentes proyectos, creo que eso es bastante saludable como «¿Qué han aprendido? ¿Qué deberíamos saber?». Es algo muy abierto y es emocionante empezar de nuevo. Hemos comenzado a crear música y estoy muy emocionada por eso. Los tres sabíamos que había algo nuevo por explorar. Entendimos que teníamos que darnos un tiempo y espacio para aprender cosas nuevas”.

Seguiremos informando.