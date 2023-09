Romy – Mid Air (Young / Popstock!)

Romy Madley Croft (Londres, 1989) conocida miembro de la banda de culto The xx, acaba de editar su debut en solitario titulado Mid Air. Ha sido la última componente del grupo en lanzarse como solista durante un proceso que ha tardado en ver su fruto. Sus compañeros han seguido su propio camino, el primero Jamie xx con In Colour (2015), que en 2016 fue nominado al Grammy como mejor álbum de música electrónica y recientemente Oliver Sim, que el pasado año lo hacía con su disco Hideous Bastard.

Aunque a Romy le ha costado dar el paso, ya en 2020 nos sorprendió gratamente con el single “Lifetime” que precisamente no ha incluido en el disco. Tres años después, llegaron dos singles de adelanto del álbum que son dos rompepistas como “Strong” y “Enjoy your life”, anticipando su mensaje de empoderamiento y liberación en aquellos clubes de baile que han sido su tabla de salvación y donde encontró esa inyección de vitalidad.

Bien sabemos que los antros y locales underground de las megaurbes han sido refugio siempre para aquellos colectivos que se salen de lo “normativo”. Así la música disco en los 60-70 se convirtió en el primer refugio no clandestino para la comunidad LGTB+. Por ello Romy ha creado su primer disco como una oda trance a esas salas de baile que ella misma frecuentaba cuando era adolescente y donde dio rienda suelta a su sexualidad, creando comunidad y conexión con el colectivo queer.

Mid Air fusiona toda la música dance de los 90 y 2000 con influencias como ella misma ha señalado de Everything but the Girl, Scissor Sisters, del mítico “Free” de Ultra Naté que sonaba en todas las discos de UK o del mismo “Get Together” de Madonna del disco “Confessions on the dancefloor”, producido precisamente por Stuart Price, uno de sus colaboradores junto con su compañero Jamie xx y con el cerebro principal de este trabajo, Fred again.

Precisamente la timidez y falta de confianza de la cantante antes de dar el salto a su carrera como solista, le llevó a escribir para estrellas como Dua Lipa o Halsey. O quizás su cautela por la búsqueda de perfección y el detalle que ha caracterizado sus trabajos, pues ahora sus letras introducen pronombres sin tapujos y experiencias propias contadas en primera persona, reforzando un discurso queer claro y contundente que ya han encabezado artistas en Reino Unido como Sam Smith, Arlo Parks, o ANHONI (Antony and the Johnsons).

Y es ese contraste de letras emotivamente profundas en el contexto de una canción de baile lo que hace que temas como “Loverher”, que abre el disco como una balada trance de amor a su esposa Vic Lentaigne (“Shoulder to shoulder/ Never in the world have two others been closer than us”) o “She´s on my mind” con la que cierra el disco y que suenan propias de un sonido folk intimista, las que ha trasladado al terreno de la música disco y que dan ese carácter peculiar y personal al trabajo de Romy.

Aun así, percibimos que no ha abandonado las influencias del sonido atmosférico que le conocimos en The xx en temas como “The Sea”, en esta ocasión para transportarnos a un amor de verano en el Mediterráneo y en cuyo videoclip aparece con su esposa. Donde Romy se abre consciente del amor como una fuerza por la que vale la pena perder el miedo («She said Don’t play that game with my heart / And don’t say it’s love if it’s not») («I fell in love by the sea/ the world was on fire ‘round me/ I met the girl of my dreams/ but she doesn’t believe me”).

También hay espacio para los medios tiempos en esta vorágine disco en temas que quizás repitan el mismo patrón house como “Weightless” o “One last try” o en la unión trance de los temas “Twice” y “Did I”, pero logra romper esa monotonía dance con la explosión y el poder sanador de un hit potente como “Strong” en la que ha colaborado Fred again, introduciendo su voz intimista y dulce que contrasta con esos beats pegadizos que te obligan a mover los pies descontroladamente alcanzando una euforia vital hipnótica. Lo que se dice un subidón en toda regla.

Remata esta explosión de sentimientos la no menos redonda “Enjoy your life”, una celebración de la vida y el amor que nace como recordatorio empoderador para ver el lado positivo de la vida y que se hace aún más emotiva por ese sampler repetitivo (“My mother says to me, ‘enjoy your life’”), ya que su madre falleció a los 11 años, y para el que se inspiró en un fragmento de la canción “La Vita” de Beverly Glenn-Copeland y en “Enjoy your life” de Oby Onyioha que su compañero Jamie xx incorporó en la producción.

Así Mid Air se presenta como una fiesta de liberación sexual y sentimental, una rave de felicidad de Romy para desahogarse y expresar sus sentimientos, miedos, dolor y esa búsqueda de identidad necesaria, pero con una explosión de vitalidad, optimismo y autoconocimiento para abrazar la vida.

Un disco que como ella misma ha dicho, funciona como una perfecta invitación a bailar (“This album is an invitation to dance”).

Escucha Romy – Mid Air