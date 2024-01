Juliana Hatfield – Sings ELO (American Laundromat)

Juliana Hatfield fue una figura destacada en el mundillo alternativo de los 90 norteamericanos, siendo bajista de los Lemonheads durante una temporada y sacando discos tanto en solitario como con The Juliana Hatfield Three. Con estos consiguió dos relativos éxitos con las canciones “My sister” y “Spin the bottle” allá por 1993. Desde entonces, en solitario o con su grupo, revivido hace una década, ha publicado mas de veinte discos. Una artista a reivindicar, sin duda. En los últimos años ha combinado trabajos con la banda (espléndido su Whatever, My Love de 2015) con otros en solitario. Especialmente sorprendente, entre estos últimos, son sus discos de versiones. Sorprendentes por las referencias escogidas; uno, escuchando sus discos, apostaría porque entre ellas hubiesen estado grupos del Nuevo Rock Americano, bandas del rock alternativo pero melódicas como los propios Lemonheads, The Replacements, Hüsker Dü o quizás incluso Nirvana o R.E.M. Pero, oh sorpresa, Juliana lleva tres discos de versiones en los últimos cinco años y los escogidos han sido nada menos que Olivia Newton-John, The Police y ¡la ELO!.

Son poquísimos los artistas/grupos que se han atrevido a hacer versiones de la Electric Light Orchestra porque el tipo de música que practicaban es muy difícil de recrear. Aquellos imposibles arreglos orquestales con las cuerdas electrificadas no son fáciles de imitar, y menos desde una perspectiva cercana al underground. Además es un sonido que muchos consideran muy de su época, pasado de moda. No obstante Juliana, fiel a sus principios, sigue rindiendo tributo a sus ídolos de juventud, que ahora ya sabemos que no son los que nosotros hubiésemos esperado.

Como en los dos anteriores discos-tributo, Juliana acierta llevando las canciones a su propio terreno. En el caso de la ELO, es lo más lógico. Los arreglos orquestales se sustituyen aquí, con gran acierto, por combinaciones de sonidos de guitarra. Los famosos coros y la particular forma de cantar de Lynne tampoco se intentan copiar al dedillo, aunque esas armonías vocales fabulosas (al menos para los que somos fans de la ELO) están bien presentes todo el tiempo, en ocasiones con gran parecido a las originales. El resultado suena como un disco de las Bangles, lo que para unos será un piropo y para otros quizás resultará despectivo. Viniendo de mí, es más lo primero que lo segundo.

Es un acierto también la combinación de canciones más conocidas (“Can’t get out of my head”, “Telephone line”, “Don’t bring me down”, “Strange magic”) con otras que no lo son tanto (“Secret messages”, “Showdown”) y otras directamente oscuras (“Sweet is the night”, “Ordinary dream”). Es de supone que han escogido las canciones que con menos dificultad pueden trasladarse a un formato de grupo rock, aunque me hubiera encantado saber como hubiesen atacado “Livin’ thing” o “Last train to London”.

Aunque es cierto que seguramente lo disfrutarán más los fans de la ELO que quienes no lo sean, este disco (como los anteriores) es perfectamente adecuado para cualquiera que guste de ese estilo alternativo-melódico de los 90, encabezado por algunos nombres que he mencionado arriba. Aquí no hay nostalgia evidente ni intentos de reivindicar un sonido que ya no está de moda, sino amor por unas canciones y ganas de tocarlas y cantarlas desde una personalidad propia. Yo ya estoy haciendo mis cábalas sobre cuál puede ser el siguiente disco de versiones que se saque Juliana de la manga, porque hasta ahora los tres me han encantado.

Escucha Juliana Hatfield – Sings ELO