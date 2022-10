Jamie xx estrena el vídeo de su nuevo sencillo, ‘KILL DEM’

Han pasado nada menos que cinco años desde que The xx publicaran I See You (2017), pero sus miembros siguen muy activos. Oliver Sim sacaba hace pocas fechas su disco Hideous Bastard (Young, 2022) y su compañero Jamie xx continúa estrenando sencillos.

Tras «Let’s Do it Again» llega «KILL DEM», su último lanzamiento inspirado en los carnavales de Nothing Hill. «Empecé a hacer [‘KILL DEM’] en un momento en el que no estábamos seguros de cuándo íbamos a poder hacer cosas. Estaba deseando que llegara el día en que pudiera volver a hacer lo que me gusta. Fue una de esas cosas que ocurren de forma instantánea y eso es algo raro para mí hoy en día. Sucedió en casi un día”.

Su vídeo ha sido grabado en la que fue su gira mundial de este verano. Filmado en varios lugares del mundo, el clip pasa por el estadio Forest Hills de Nueva York y el Hollywood Bowl de Los Ángeles.

Jamie dice sobre el video: “Este video reúne las actuaciones de mis shows en vivo durante el verano mientras tocaba ‘KILL DEM’ antes de su lanzamiento. Gracias a todos los increíbles bailarines y al equipo en vivo por ayudarme a construir este espectáculo, ha sido muy divertido. ¡¡Hay más por venir!!»

Escucha ‘KILL DEM’ de Jamie xx