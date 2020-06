The Yearning estrenan canción con Luci Ashbourne

Joe Moore se ha convertido por mérito propio en una figura especial dentro de la familia Elefant. Su espíritu prolífico le ha llevado a participar en muchas de las propuestas del sello, tanto propias (The Yearning y The Perfect Kiss) como ajenas (Lia Pamina, Cristina Quesada y Maddie Mae). Pero es que, además, en todas estas vertientes ha ido demostrando su melomanía y las horas y horas de música que hemos compartido juntos, tratando el lounge, el pop de cámara, el sonido sixties de las girl group, el electro-pop o la música disco. Por eso, la llegada de nuevas canciones y de las nuevas expectativas acerca del camino emprendido por el músico británico en esta ocasión son enormes.

Y parece que la música disco es la ganadora en esta ocasión. ABBA, Donna Summer, Diana Ross, Barry White y toda la imaginería que giraba en torno a Studio 54 entre finales de los setenta y principios de los ochenta. Este cambio de estilo y otra serie de circunstancias artísticas ha provocado que las labores vocales que hasta ahora recaían sobre Maddie Dobie (con una carrera en solitario en fase de gestación y con un primer Single Digital ya publicado), sean ahora para Luci Ashbourne. Su voz madura y aterciopelada va como anillo al dedo a unas canciones sensuales, emocionantes y muchas de ellas, sobre todo, pensadas abiertamente para la pista de baile. Por eso su nuevo single se titula “Only When I’m Dancing” (canción que también pone nombre al inminente álbum), y es un ejercicio de evocación de ese “bailar triste” tan emocionante que ya practicaran con maestría los mencionados ABBA con su “Dancing Queen” de las que nuestra titular es obvia deudora, y que nos recuerda en algún modo al ejercicio de pleitesía que nuestros queridos Fitness Forever hicieron con “Canadian Ranger”. Un hit indudable, que vuelve a poner en evidencia la habilidad de Joe Moore a la hora de arreglar las canciones. Además de la mencionada, este Single Digital incluye una canción inédita que no saldrá en el disco, “Moonlight Fantasy”, que va hacia la versión disco de ecos funk y toques africanos de bandas como los franceses Voyage o Silver Convention, pero haciendo uso de ese toque ensoñador que también despliega la cara A, y que es toda una seña emocional de la música “made in Moore”.

Y para rematar este aperitivo, un video-clip dirigido por Santi Capuz (The Last Detail, La Bien Querida, Soleá Morente, Nevver, Aiko El Grupo), en el que vuelve a destacar la ambientación de una reunión de chicas que se preparan para hacer suya la pista de baile. No podía faltar esa bola de espejos y un uso de las luces especialmente cálido, que acrecienta ese fantástico contraste entre excitación y emoción que ofrece la canción.

Pronto llegará pues, el nuevo álbum (y la nueva cara) de The Yearning. Un disco en el que Joe ha querido darlo todo para que sea lo mas hermoso posible, un disco mágico, nostálgico y con el que podremos bailar y sumergirnos de nuevo en la década de los 70. Y Luci… Luci tiene una voz tan cálida y natural, además es amante de la música, toca la guitarra y el piano, y canta para disfrutar, que es lo más importante. Ahora nos tocará a nosotros disfrutar, bailar y viajar en el tiempo.