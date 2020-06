Nuevo EP de Nau Leone

“Confianza” y “Raíces” conforman este nuevo EP firmado por Nau Leone. Un EP en el que nuevamente, el artista deja limites y estereotipos a un lado, conectando con su esencia. Sintetizadores agresivos, ambientes, pianos e instrumentos del folclore argentino y andino como el charango o la zampoña, creando espacios realmente bellos.. Una música de contrastes, tan versátil que te permite disfrutarla tumbado en el sofá o bailando sin cesar.

Inspirada en los paisajes de Argentina – Jujuy, Purmamarca, esta música trata de reflejar la conexión y raíces que sostiene el artista con estos paisajes y lanzar un mensaje para el mundo (y para él mismo): ‘La confianza es lo más importante. La autoconfianza puede llevarte a lograr todo aquello que nunca imaginaste. Confiar en tu entorno te hace percibir mundos completamente nuevos’

Este EP, es la primera referencia del nuevo sello discográfico de Nau Leone, Be Your Own Studio Label.

Un sello catalogado como discográfica de música electrónica emocional. ‘A menudo me he sentido cohibido por tener que categorizar la música en distintos géneros musicales, la música debería ser libre, y deberían ser los oyentes y críticos quienes la clasifiquen a su gusto’ – dice Nau Leone.