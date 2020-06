Thurston Moore se aliaba hace algunos años con la bajista de My Bloody Valentine, Debbie Googe y el batería de Sonic Youth, Steve Shelley junto a los que publicaba el disco The Best Day. El norteamericano suma a sus invitados a James Sedwards y Jon Leidecker de Negativland,para lanzar un álbum bajo el nombre de Thurston Moore Band.

El próximo 25 de septiembre publican By The Fire, que viene anticipado por esta “HASHISH”: