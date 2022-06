‘A todos mis amantes’ es lo nuevo de Rigoberta Bandini

Rigoberta Bandini tiene nuevo single. Después de su popular “Ay mamá”, canción compuesta con la intención de representar a España en Eurovisión mediante un concurso celebrado en Benidorm. La canción elegida finalmente fue otra, pero esta se convirtió en uno de los fenómenos de la temporada, todo un himno con visos de perdurar y de convertirse en un referente nos atreveríamos a decir que casi social, muy por encima de otros temas de su catálogo como “Perra” o “In Spain We Called It Soledad” con los que Paula Ribó (su verdadero nombre) empezó a despuntar.

Ahora es el momento de escuchar una nueva canción, “A todos mis amantes”, un medio tiempo con toque clásico donde la catalana se acerca producciones setenteras con una letra ácida y empoderada. El vídeo ha sido dirigido por Salvador Sunyer.

Escucha ‘A todos mis amantes’ de Rigoberta Bandini

Letra de ‘A todos mis amantes’ de Rigoberta Bandini

A todos mis amantes pido atención

A todos los que he roto el corazón

Por todos los resorts en los que no supe dormir

Por todos los menús que luego tuve que escupir (ugh)

Llevo una vida entera huyendo

Así que sorry por las prisas, ya me voy (mi obsesión por la libertad)

Sé que estarías más contento

Si dijera que aún te adoro, pero no (empezó en los noventa)

Y desde aquí

Pido perdón a todos los cuores que rompí

Por el camino sin saber y lo advertí

T? quiero mucho pero no sé qué hago aquí

Y desd? aquí

Pido perdón a todo aquel que pude herir

Y es que mi ego se pensaba que vivir

Era romper todas las vallas del jardín

A todos mis exlovers pido atención

A todos los que he roto el corazón

Por todas las miradas que jamás correspondí

Por todas las veladas que no supe construir

Llevo una vida persiguiendo

Ser la perra sin collar de esa canción (mi obsesión por la libertad)

Sé que estarías más contento

Si dijera que aún te adoro, pero no (empezó en los noventa)

Y desde aquí

Pido perdón a todos los cuores que rompí

Por el camino sin saber y lo advertí

Te quiero mucho pero no sé qué hago aquí

Y desde aquí

Pido perdón a todo aquel que pude herir

Y es que mi ego se pensaba que vivir

Era romper todas las vallas del jardín

(Yo te quería)

(Yo te quería)

(Pero en mi vida)

(Ya no cabías)

A todos mis exlovers… una abraçada molt gran