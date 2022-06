Nick Cave & The Bad Seeds, Caribou y más, cierran el cartel de Cala Mijas

A finales del pasado año te hablábamos de Cala Mijas. La Costa del Sol acogerá el evento internacional, un nuevo modelo de festival que nace con un sólido compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Cala Mijas debuta por todo lo alto con un cartel que cuenta con nombres de la talla de Arctic Monkeys, Kraftwerk, Liam Gallagher, The Chemical Brothers, James Blake, Hot Chip, Chet Faker, Blossoms, The Lathums, Nathy Peluso y los nacionales Love of Lesbian, Sen Senra y El Columpio Asesino, entre muchos otros.

Si ya conocíamos los primeros headliners, hoy Cala Mijas pone la guinda con Nick Cave & The Bad Seeds, lo que será sin duda un acontecimiento lleno de luces y sombras, como la fama que le precede al australiano, con shows trascendentales, inigualables e irrepetibles.

Las jornadas de Cala Mijas

La jornada inaugural estará liderada por Arctic Monkeys, los reyes indiscutibles del rock británico, con fecha exclusiva en nuestro país, además de artistas previamente anunciados como Bonobo, Chet Faker o Marc Rebillet. La música electrónica tendrá su propio espacio e identidad, acogiendo exploraciones sonoras con un elenco de excepción desde la primera jornada: Horse Meat Disco b2b Kiddy Smile, un set conjunto de los referentes de la electrónica más queer; los ritmos rompedores de géneros de Josey Rebelle, o Joy Orbison y su savoir faire tras los platos. Tampoco faltarán los hermanos Tom y Ed Russell aka Overmono con sus saltos del techno al garage o al jungle, el festín de sonidos de Ross from Friends en su faceta más live y la paz y buena vibra inherentes a los sonidos latinos de Dinamarca. También se suman el cuarteto británico Crawlers y el malagueño apasionado del soul y el hip hop La Vida de Jaime.

Además del australiano Nick Cave & The Bad Seeds, se suman a la segunda jornada del festival ya imprescindible en la agenda de este verano, el onírico directo de los catalanes Maria Arnal i Marcel Bagès, y representando la faceta más festiva e icónica del festival, el triple show de 2manyfriends: 2MANYDJS b2b Tiga b2b Dave P. en lugar de los previamente anunciados Soulwax, el alma de Hot Chip Joe Goddard en su faceta como DJ, El Columpio Asesino con su vibrante directo estará el viernes, así como las granadinas más prometedoras del panorama electrónico underground B2BBs y la cabeza del sello londinense Rhythm Section, Bradley Zero.

El sábado se unen al frontman por antonomasia del Reino Unido Liam Gallagher artistas tan consagrados como Dan Snaith con dos de sus proyectos más legendarios: Caribou, combinando a la perfección la producción electrónica con el pop psicodélico, y Daphni, su cara más sibarita y rítmica, además de la reina indiscutible del techno Nina Kraviz. La última jornada de Cala Mijas estará liderada por más artistas femeninas; la flamenca incombustible Soleá Morente, la argentina Nathy Peluso, que trasladará su Calambre al sábado, el universo collage de SIMONA y la DJ granadina Dalila. Esa misma jornada se unen referentes de la electrónica londinense Call Super y Daniel Avery, Leon Vynehall (live) y sus ya míticas sesiones de UK house y el productor y DJ madrileño Pional. También se suma al cartel de Cala Mijas el maestro a los platos del pop-rock nacional DaniLess.

Abonos para Cala Mijas

Los bonos están disponibles a un precio promocional de 145€ hasta el 14 de julio y las entradas de día están a la venta a un precio de 70€ en calamijas.com y seetickets.com/es

CALA MIJAS

Mijas – España

1, 2, 3 de septiembre de 2022

Tickets a la venta en calamijas.com y seetickets.com/es

Bono 3 días: 145€ hasta el 14/07

Entrada de día: 70€

2MANYFRIENDS: 2MANYDJS B2B TIGA B2B DAVE P.

ALBANY

ALICE PHOEBE LOU

ARCTIC MONKEYS

B2BBS

BLOSSOMS

BOMBA ESTÉREO

BONOBO

BRADLEY ZERO

CALL SUPER

CARIBOU

CHARLOTTE ADIGÉRY & BOLIS PUPUL

THE CHEMICAL BROTHERS

CHET FAKER

CHICO BLANCO

CRAWLERS

DALILA

DANI LESS

DANIEL AVERY

DAPHNI

DINAMARCA

EL COLUMPIO ASESINO

FUEL FANDANGO

GAZZI

HNOS MUNOZ

HORSE MEAT DISCO B2B KIDDY SMILE

HOT CHIP

INHALER

JAMES BLAKE

JOE GODDARD DJ SET

JOSEY REBELLE

JOY ORBISON

KRAFTWERK

LA TRINIDAD

THE LATHUMS

LEÓN BENAVENTE

LEON VYNEHALL live

LIAM GALLAGHER

LOVE OF LESBIAN

MARC REBILLET

MARIA ARNAL I MARCEL BAGÈS

MEUTE

NINA KRAVIZ

NATHY PELUSO

NICK CAVE & THE BAD SEEDS

OVERMONO LIVE

PIONAL

QUERALT LAHOZ

RÖYKSOPP

RÓISÍN MURPHY

ROSS FROM FRIENDS LIVE

RUSOWSKY

SANTA SALUT

SEN SENRA

SIMONA

SOLEÁ MORENTE

UNIFORMS

VENTURI

LA VIDA DE JAIME