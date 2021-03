Tomavistas volverá en 2022 con su sexta edición

Desde mayo del pasado año, el equipo de Tomavistas no ha parado de trabajar duro para sacar adelante la VI edición en 2021. Sin embargo, como ya sabemos, debido a la situación global que estamos viviendo, hay una gran incertidumbre sobre la posible celebración de grandes eventos este año. Las restricciones provocadas por el estado de alarma, la imposibilidad de viajar con normalidad, las restricciones de aforo, la distancia de seguridad obligatoria y un largo etc. han obligado a la organización a posponer su sexta edición una vez más.

Festival Tomavistas se celebrará en mayo de 2022, concretamente los días 19, 20 y 21. La organización se ve obligada a seguir adelante, seguir con la producción y trabajar sin descanso hasta el momento de la apertura de puertas. Tal y como mencionan en el comunicado oficial que han compartido en redes sociales: “Es cierto que en este marco vital en el que nos encontramos, nos sentimos más cómodxs trabajando con una perspectiva de celebración real y no con una incertidumbre total”.

Como en otras ocasiones, las entradas y abonos de 2021 servirán para la edición de mayo de 2022. No obstante, aquellas personas que deseen la devolución del importe del precio de la entrada, deberán solicitar el reembolso a partir del día 31 de mayo 2021, tras el anuncio de parte del cartel para 2022. Así, dispondrán de toda la información para poder tomar la mejor decisión llegado el momento.

El festival agradece a sus asistentes la paciencia y el apoyo total durante todo este proceso de cambios y novedades —“La familia Tomavistas nos ha demostrado que está siempre al otro lado y eso nos da los ánimos y la fuerza necesaria para seguir trabajando”— y prometen dar su máximo para poder ofrecernos la mejor experiencia Tomavistas posible.

